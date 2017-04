Lintjesregen: 'Dat applaus deed me denken aan de wedstrijd Spanje - Roemenië'

Onder luid applaus werd Egbert Mulder (77) woensdagochtend ontvangen op het stadhuis van Hoogezand. De voormalig topscheidsrechter werd daar koninklijk onderscheiden.

Hij had oprecht niets in de gaten, zegt hij. 'Ik was uitgenodigd door de wethouder om te praten over een nieuwe opzet voor de kankerbestrijding. Bij die stichting had ik in het verleden een bestuursfunctie. Het was een keurige brief van de gemeente, ik had niets door.'De ongeveer vijftig genodigden verwelkomden Mulder met luid applaus in de raadszaal. 'Het voelde alsof ik weer bij de wedstrijd Spanje - Roemenië was. Die leidde ik, maar na de volksliederen werd ook het Wilhelmus gespeeld. 110.000 mensen klapten toen.'Mulder was in de jaren '70 en '80 één van de topscheidsrechters van Nederland. Ook voor en na deze carrière bleef hij actief in het voetbal. 'Ik kreeg vaak te horen dat mijn vrouw de kinderen heeft opgevoed. Ik was altijd weg.'De voetbalfanaat gaf de liefde voor de sport door aan zijn zoon. Die heeft zich opgewerkt tot het bondsbestuur bij de KNVB en sprak zijn vader toe in Hoogezand.Een bijzonder moment voor Mulder, die onlangs afscheid nam van het voetbal. Dat werd de hoogste tijd, vond hij. 'Ik kreeg het gevoel dat ik de opa van het geheel werd. Dat moet niet. Daarom heb ik besloten te stoppen.'Naast scheidsrechter was Mulder onder meer bestuurslid, begeleider, docent en vrijwilliger in de voetballerij.In zijn scheidsrechtersloopbaan floot Mulder meerdere bijzondere wedstrijden. Zo mocht hij naar Nieuw-Zeeland, voor een interland tegen Israël. Maar de meest memorabele wedstrijd voor hem is de halve finale van de UEFA Cup 1982 tussen Tottenham en Barcelona.'Die wedstrijd ontvlamde direct. Na tien minuten stonden 22 spelers met elkaar te vechten. Evert ten Napel vroeg zich af hoe Mulder dit ging oplossen. Met een gele en twee rode kaarten kreeg ik de boel weer onder controle.'