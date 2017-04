'Beleef' de bevrijding van Groningen op een interactieve kaart

De bevrijding van Groningen in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog 'meebeleven'. Dat kan nu op een interactieve kaart van het NTR-programma Andere Tijden.

Half april 1945. Terwijl het grootste deel van Nederland feest viert, staan Canadese militairen voor de stad Groningen. Ze zijn moe en willen naar huis, maar moeten nog de kop van Noord-Nederland bevrijden. Daar ligt de strategisch belangrijke haven Delfzijl. Maar eerst is de stad Groningen aan de beurt.Een aantal van 'onze' Canadese bevrijders is nog in leven. Drie van hen vertellen over hun strijd in Groningen. Filmbeelden van het Canadese leger vullen hun verhalen aan. Op de interactieve kaart vertellen ooggetuigen in elf korte video's hoe ze die laatste grote gevechten hebben ervaren.Ben je benieuwd naar de verschillen tussen de binnenstad van Groningen vlak na de oorlog en de huidige situatie? In een reeks foto's op de website Volt.pics worden de verschillen getoond.De aflevering 'De slag om Groningen' van Andere Tijden wordt zaterdag 29 april vanaf 21.20 uur uitgezonden op NPO2. Vrijdag is de première in theater De Molenberg in Delfzijl.