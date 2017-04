Lintjesregen: 't Schienvat is mien leven'

Met tranen in de ogen ontving Be Zuiderveen uit Finsterwolde een lintje. Hij is al zestig jaar vrijwilliger bij jongerencentrum 't Schienvat. 'Ik ben zeer ontroerd.'

Zuiderveen werd woensdagochtend met een smoesje naar het jongerencentrum gelokt. 'Om koffie te zetten en de boudel kloar te zetten. Ik was hier al om half tien en had niks in de gaten', zegt hij lachend.Eenmaal in 't Schienvat krijgt hij uit handen van burgemeester Pieter Smit een lintje. Hij is nu Lid in De Orde van Oranje Nassau. 'Ik had er totaal niet op gerekend. 't Schienvat is mien leven en allles wat erbij hoort heeft de aandacht.'Naast zijn vrijwilligerswerk bij het jongerencentrum zette Zuiderveen zich in voor Wonen met Kansen, een project voor probleemjongeren en hij is uitgiftepunt van de Voedselbank. Sinds 1978 is hij tevens EHBO'er bij evenementen en vrijwilliger bij EHBO-vereniging Midwolda-Oostwold.