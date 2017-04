Lintjesregen: 'Het is natuurlijk schromelijk overdreven, maar dat hoort er een beetje bij'

'Toen ik vanmorgen wakker werd bracht mijn vrouw thee en zei ze dat ik vandaag een pak aan moest trekken. Op dat moment begon ik dingen met elkaar te verbinden. Mijn zoons zijn gisteravond thuisgekomen, omdat ze iets in Groningen moesten doen.'

Toch was hoogleraar Rechtswetenschap Jan Brouwer uit Groningen totaal overrompeld toen hij woensdag door burgemeester Peter den Oudsten werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.'Ik ben best geëmotioneerd. Dit doet wel wat met je. Als je al die complimenten krijgt denk je: is dit allemaal waar? Het is natuurlijk schromelijk overdreven, maar dat hoort er een beetje bij', vertelt Brouwer.Brouwer is onderscheiden vanwege zijn bijzondere verdiensten als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en zijn inzet om de (rechts)wetenschap ten dienste te stellen van het maatschappelijke belang. Hij is al ruim 35 jaar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen verbonden.