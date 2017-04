Uitgever blijft bij latere bezorging van kranten op Schier

Krantenlezers op Schiermonnikoog moeten maar wennen aan de latere bezorging van de ochtendkrant. NDC Mediagroep blijft bij de nieuwe bezorgtijden van de krant.

Sinds deze week gaan de kranten niet meer met de eerste boot om half zeven mee, maar met een latere boot. Hierdoor liggen de ochtendkranten pas rond een uur of elf in de schappen.NDC Mediagroep, uitgever van het Dagblad van het Noorden, heeft te maken met teruglopende cijfers en hoge bezorgkosten. De latere bezorging is een test op alle Waddeneilanden met mediahuizen TMG, de Persgroep en bezorger PostNL.Het bezorgen op de Waddeneilanden is duur voor de uitgevers. 'We hebben wel eens gekscherend gezegd dat we beter iedereen een iPad kunnen geven met gratis abonnement, dan te blijven bezorgen. Ik wil maar zeggen, het gaat om serieus geld', zegt hoofd distributie Jan Deen van NDC.De samenwerking met TMG, de Persgroep en PostNL moet de kosten nu terugdringen. Maar daar is niet iedereen blij mee. Supermarkteigenaar Eric Brunekreef is boos en zet alles op alles om de kranten weer vroeg in de winkel te hebben. Hij is een petitie gestart om NDC Mediagroep ertoe te bewegen de kranten vroeger te bezorgen.Maar volgens Deen is NDC niet van plan de test te stoppen. 'Ik snap dat het vervelend is voorde inkomsten van de ondernemer, maar we zijn deze proef drie dagen geleden begonnen. Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat we direct besluiten om het toch maar anders te doen. We hebben er goed over nagedacht. Als blijkt dat het goed werkt, dan rollen we het gewoon verder uit.'