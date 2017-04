Lintjesregen: 'Je smelt als je die blije kindergezichtjes ziet'

'Een volledige verrassing'. Het echtpaar Meerveld uit Zuidhorn had niet verwacht dat een van hen een lintje zou krijgen, laat staan allebei. 'Dit was echt en volledige verrassing', aldus de vrouw des huizes.

'We doen het vanuit ons hart', zegt ze. Samen met haar man zet mevrouw Meerveld zich al jaren in als vrijwilliger voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Rank in Zuidhorn, de Hornerheem in Zuidhorn en de Stichting Tsjernobyl Kinderen.Ieder jaar reist ze naar een crisisopvang in Wit-Rusland om daar kinderen te helpen. 'We proberen daar humanitaire hulp te bieden. Zo gaan er jaarlijks tachtig tot negentig bananendozen met kleding die kant op. Als je die blije kopjes ziet als je eraan komt, dan smelt je zelf weg.'Het echtpaar is ook betrokken bij stichting Radoak in Noordhorn. De heer Meervels als vrijwilligers en mevrouw als penningmeester.