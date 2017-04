'Maatregelen Hennis tegen AOW-gat militairen in orde'

De maatregelen die minister Jeanine Hennis van Defensie heeft getroffen om het AOW-gat van voormalige burgermedewerkers van Defensie te repareren zijn in orde. Volgens de Centrale Raad van Beroep is er geen sprake van verboden onderscheid naar leeftijd.

Dat zegt de Raad woensdag over voormalige burgerambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies leden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd, het zogenoemde AOW-gat.Hennis maakte in december bekend dat zij het gat van de medewerkers zou gaan vullen. De medewerkers krijgen een wachtgelduitkering totdat ze 65 jaar oud werden. Maar doordat de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67, zitten zij met een financieel gat.Zij kregen hiervoor wel compensatie, maar de rechter oordeelde eerder dat die onvoldoende was. Zo'n 17.500 mensen kampten hiermee. Het financiële nadeel liep voor sommigen op tot honderden euro's per maand. Toch zal het hier bij blijven.Acht oud-militairen, onder wie twee Groningers, boden in december Kamerleden een petitie aan waarin zij volledige compensatie vroegen. Ook gaven zij bij die gelegenheid hun lintjes terug.