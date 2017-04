Gemeente repareert lekkend dak boven podium De Molenberg

De lekkage in de grote zaal van theater De Molenberg in Delfzijl is verholpen. De gemeente heeft woensdag noodreparaties uitgevoerd op het dak boven het podium.

Afgelopen zaterdag druppelde regenwater op het podium tijdens een voorstelling van cabaretier Guido Weijers. 'De voorstelling was zo'n doorslaand succes, het publiek hield het niet droog', grapte hij.De Molenberg is toe aan een grote opknapbeurt. De afgelopen twee jaar zijn er regelmatig lekkages aan het dak geweest. 'We kijken vlak voor elke voorstelling even op Buienradar of het gaat regenen. Daar word je niet gelukkig van', zei theaterdirecteur Daniël Wever maandag.De gemeente Delfzijl wil het gebouw voor drie miljoen euro verbouwen. Ook cultuurhuis IVAk en de bibliotheek worden hierbij betrokken. Op dit moment wordt onderzocht wat er precies moet gebeuren.Wanneer de verbouwing begint, is niet duidelijk. Als het aan Wever ligt, liever vandaag nog dan morgen. 'We proberen hier in De Molenberg een professionele organisatie op te bouwen. Dat gaat hartstikke goed, maar het gebouw laat ons in de steek.'