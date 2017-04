Lintjesregen: 'Het geeft wel een apart gevoel van binnen'

'Toen de burgemeester alles opnoemde wat ik gedaan heb, begon me wel wat te dagen', lacht Hilda Havinga, terwijl ze trots naar haar lintje kijkt. Ze mag zich sinds woensdag Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Pas op laatste moment begon het haar te dagen. 'Ik had het niet durven dromen', zegt ze.Al jaren zet Havinga zich in voor slechthorenden. Sinds 1956 is ze lid van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) en in die afgelopen meer dan 50 jaar heeft zij diverse functies bekleed en heeft zij zich ingezet voor mensen die slechthorend zijn.'Tja, wetende dat je al heel lang inzet voor de slechthorenden..., ik weet het niet. Ik vind het heel bijzonder en laat het een beetje op me afkomen. Het geeft wel een apart gevoel van binnen.'Mevrouw Havinga heeft kans gezien haar eigen beperking om te zetten in dienstbaarheid naar vele andere slechthorenden en plotsdoven in Nederland', volgens de gemeente.