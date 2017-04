Hoogste windmolen van Nederland heeft zijn wieken

Feest in de Eemshaven. Daar staat vanaf woensdag officieel de hoogste windmolen van Nederland. De windturbine heeft een tiphoogte van 200 meter, ruim twee keer zo hoog als de Martinitoren.

De hoogste windmolen tot nu toe was twee meter lager en stond in Medemblik, Noord-Holland.De windmolen in de Eemshaven is gebouwd door het Gelderse bedrijf Lagerwey Wind uit Barneveld. Anderhalve week geleden stond de mast al overeind. De rotor is woensdag op z'n plek gehangen. Projectleider Edward van den Heuvel wilde dit eigenlijk al eerder doen, alleen stond er telkens teveel wind.'Het is toch een hijsje van 115 ton. Je bent op zulke hoogtes heel erg afhankelijk van de wind. Vandaag was het weer goed, dus konden we hem erin hangen.'Broer en zus Frederik en Hanneke Pool uit Warffum hebben de bouw van de windmolen de afgelopen maanden op de voet gevolgd. Ze namen woensdag taart mee voor de bouwvakkers. 'We hebben genoten van dit geweldige spektakel. Het is geweldig wat deze mensen allemaal doen. Daarom hebben we echte Waddentaart meegenomen uit Warffum', vertelt Hanneke.Ook Van den Heuvel gaat er nog even op toasten op de mijlpaal. 'Helaas kan ik nu nog niet aan het bier, maar dat gaat vanavond wel gebeuren.'Naar verwachting gaat de windmolen half mei draaien. Hij levert stroom voor zo'n vijfduizend huishoudens.In het najaar bouwt Lagerwey even verderop een tweede windmolen die net zo hoog is. Dan wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde climbing crane, een kraan die via de mast zelf omhoog klimt. Daardoor is geen grote hijskraan nodig, wat de bouw goedkoper maakt.