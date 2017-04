Het gordijn is open: 2800 kaarten verkocht voor finaleduel Lycurgus

Regerend landskampioen Lycurgus heeft in vier dagen tijd 2800 kaarten verkocht voor het eerste finaleduel met Orion in Martiniplaza.

En supporters weten wat dit betekent: het gordijn is open en dus wordt ook de bovenste ring gevuld. In totaal is plek voor 4350 toeschouwers.De volleyballers van Lycurgus spelen zondagmiddag om 15.00 uur in eigen huis tegen Orion. Een week later is de return in Doetinchem. De winnaar van het tweeluik is kampioen.