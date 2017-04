RTV Noord lintje 9: 'Een zwemlerares vol liefde en aandacht'

Een dag na het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen deelt RTV Noord zelf ook lintjes uit. Aan Groningers die altijd klaarstaan voor een ander.

Tientallen mensen werden aangedragen voor een RTV Noord-onderscheiding. Uit alle aanmeldingen heeft de redactie een selectie gemaakt.Radioverslaggevers Wiebe Klijnstra en Jetta Post trekken Koningsdag de provincie in om de lintjes uit te reiken.In dit artikel worden de lintjes gedurende de dag op een rij gezet.Vol liefde aandacht. Zo omschrijft Ina van Dam haar decorandus, Sanja Zoutman uit Noordbroek. Sanja is vrijwilligster bij stichting De Brug, afdeling zwemmen.Sanja geeft zwemles aan mensen met een verstandelijke beperking. Voor Ina en enkele zwemklanten reden om haar eens in het zonnetje te zetten, tot verrassing van Sanja.Een echte heldin. Dat vinden Willem en Geesje Oosting van hun dochter Anneke. Zij redde vorig jaar vlak voor Kerst het leven van een bejaarde man. Anneke reanimeerde hem. Dankzij haar overleefde de man het.'Pfff, heftig dit', zegt Anneke Oosting. 'Het was een heel indringende gebeurtenis. Ik ben dankbaar dat het toen zo is gelopen.' Naderhand heeft Anneke ook contact gehad met de man.In haar werk als verpleegkundige kreeg zij een reanimatiecursus. Maar je weet pas echt wat het is om iemand te reanimeren, als je het moet doen. 'Dan is het echt niet nadenken, maar gewoon doen. Al heeft het wel echt indruk gemaakt op me.'Het lintje ziet ze als een grote waardering. 'Dit is echt fantastisch. Supermooi, geweldig.'108 leerlingen zitter er op basisschool 't Vlot in Hoogezand. En concierge Herman Smit kent ze allemaal bij naam. Elke ochtend verwelkomt hij de leerlingen op school. En hij helpt iedereen, binnen of buiten schooltijd.Daarom vonden Anne Wibier en Esther Bos dat Herman wel een lintje verdiende. 'Hij laat de kinderen echt kinderen zijn. Dat is geweldig.' Herman is blij met de waardering. 'Krijg ik een lintje? Nou, dat is hartstikke mooi.'Buurvrouw Karin Post vond dat Luc Mulder uit Hoogkerk wel een lintje verdiende. Hij is verzorger bij Donar, staat voor de hele buurt klaar en biedt - als het nodig is - iedereen een schouder.Toch is hij verbaasd als verslaggever Jetta Post ineens in zijn woonkamer staat. 'Ben ik aan de beurt? Waarvoor? Een lintje. Ojee.''No, daar ben ik klaar mee. Maar ben niet zo'n lintjesman', verklapt hij. 'Ja, koninklijke lintjes, daar ben ik niet van. Want al die gradaties slaan nergens op, iedereen doet z'n best en moet dan ook gelijk worden beloond.'Maar hoe voelt het, zo'n lintje van RTV Noord? 'Ja zwaar. Het is een dikke medaille.''Oh, waarom dat dan?' Dat is de eerste reactie van Joke Ottens uit Farmsum als Wiebe Klijnstra haar vertelt dat ze een lintje van RTV Noord krijgt.Joke is een ontzettende steun voor haar familie. Dochter Inge beviel na 25 weken zwangerschap van een zoon, Trystan. 'Ik ben zelf heel ziek geweest toen. En Trystan heeft veel zorg nodig. Hij is autistisch, maar het gaat heel goed met hem. En hij is gek op opa en oma', vertelt Inge.De familie vond dat oma Joke daarom een lintje verdient. 'Dankjewel. Ik ben helemaal verbaasd. Normaal weet ik alles van tevoren, maar nu even niet', reageert Joke.Antonia Veen kreeg uit handen van verslaggever Wiebe Klijnstra het vierde RTV Noord lintje. Antonia richtte de weggeefhoek op. Ze stopt al haar tijd in het ontvangen en weggeven van spullen. Haar huis is één grote opslag.De verrassing was wel een beetje weg, want Antonia hoorde op de radio al dat Wiebe voor de deur stond. Heleen Steigenga gaf Antonia op. 'Ze doet heel veel voor anderen en vergeet zichzelf nog wel eens', vertelt zij.Antonia is overrompeld. 'Ik doe het graag, het zit gewoon in mijn bloed. Ik weet niet wat ik moet zeggen.'Syb Jongsma kreeg het derde RTV Noord lintje. Syb richtte het G-team voetbal op in Uithuizen en geeft vrijwillig elke week training. Jeffrey Kremer zit in dat team en is superblij met Syb. 'Naast leuke trainingen helpt hij het team als ze ergens mee zitten. Hij doet heel veel voor ons team.'Syb zelf is wat overdonder d door het lintje. 'Prachtig', vindt hij de onderscheiding.Jenny van der Werf betekent heel veel voor de allochtone groep inwoners in haar dorp Bedum. Ze organiseert heel veel leuke dingen om de mensen in het dorp te integreren, vertelt Jessica Kroon die haar nomineerde: 'Pannekoekendag, sporten, muziek maken, leren fietsen en colourful Bedum.'Voor Jenny is het een grote verrassing als verslaggever Wiebe Klijnstra ineens voor haar neus staat. 'Wauw, geweldig. Zie de schuldige al staan. Ben er een beetje stil van.' Ze doet naar eigen zeggen zoveel voor haar allochtone dorpsgenoten, omdat ze zich goed kan inleven. 'Je kent niemand, je bent alles kwijt. Ze moeten zich hier thuis voelen.'Een RTV Noord lintje zag ze niet aankomen. 'Wat een mooie verrassing, had iets anders verwacht. Albert de Vries uit Bedum is al jaren vrijwilliger bij de buitenschoolse opvang in Bedum. Zijn dochter Mariska nomineerde voor het lintje. Mariska: 'Hij is niet alleen mijn vader, maar ook een collega bij onze buitenschoolse opvang Villa Petit Paradis. Hij haalt daar vijf dagen per week de kinderen op. Maar hij doet alles. Een klusje, iets repareren of als Paashaas verkleed gaan.'