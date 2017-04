RTV Noord reikt lintjes uit

Een dag na het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen deelt RTV Noord zelf ook lintjes uit. Aan Groningers die altijd klaarstaan voor een ander.

Tientallen mensen werden aangedragen voor een RTV Noord-onderscheiding. Uit alle aanmeldingen heeft de redactie een selectie gemaakt.Radioverslaggevers Wiebe Klijnstra en Jetta Post trekken Koningsdag de provincie in om de lintjes uit te reiken.In dit artikel worden de lintjes gedurende de dag op een rij gezet.Albert de Vries uit Bedum is al jaren vrijwilliger bij de buitenschoolse opvang in Bedum. Zijn dochter Mariska nomineerde voor het lintje. Mariska: 'Hij is niet alleen mijn vader, maar ook een collega bij onze buitenschoolse opvang Villa Petit Paradis. Hij haalt daar vijf dagen per week de kinderen op. Maar hij doet alles. Een klusje, iets repareren of als Paashaas verkleed gaan.' Deze mensen kregen een RTV Noord-lintje opgespeld (2016)