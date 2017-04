COA sluit azc in Oude Pekela

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) sluit het azc in Oude Pekela. Dat meldt de gemeente.

'Het COA heeft ons overvallen met dit besluit', zegt burgemeester Jaap Kuin in een eerste reactie. 'Dit komt koud op ons dak. De manier waarop ons dit is medegedeeld, getuigt van onbehoorlijk bestuur.'



'Het is voor de gemeente Pekela moeilijk te verteren dat het COA dit besluit nu neemt. In lastige tijden hebben wij als college al het mogelijke gedaan om het azc te behouden.'



Ook wethouder Hennie Hemmes reageert verrast. 'Het raakt niet alleen de medewerkers van het COA, de middenstand en het onderwijs, maar vooral het werk van alle vrijwilligers die hun ziel en zaligheid hebben gelegd in het begeleiden van bewoners.'



Snel meer

Door: RTV Noord Correctie melden