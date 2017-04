Sluiting azc is 'na lintjesregen een koude douche'

De boodschap dat het azc in Oude Pekela uiterlijk 1 oktober dicht moet, is voor de gemeente een frustrerende boodschap. Ook de manier waarop het bekend is gemaakt, verdient volgens de burgemeester geen schoonheidsprijs.

'Dit is na de lintjesregen een koude douche', omschrijft burgemeester Jaap Kuin zijn gevoelens. 'Ik was echt heel boos vanochtend.'Het COA kwam woensdagochtend met de mededeling dat het azc in Oude Pekela dichtgaat. 'We zitten geregeld om tafel. Nooit is er over sluiting gesproken. En dan komt nu ineens dat nieuws. Vlak voor een lang weekend, tijdens de vakantie.'Kuin heeft halsoverkop de gemeenteraad geïnformeerd en ondernemers uit het dorp bijgepraat. 'Maar bijvoorbeeld de kinderen uit het azc krijgen les op de Feiko Clockschool. Probeer die mensen maar eens te bereiken in de vakantie.'Vorig jaar was er onrust in het dorp na een aantal incidenten met asielzoekers. Toch ging het de laatste tijd goed, zegt Kuin. 'Ongetwijfeld zijn er mensen blij met dit nieuws. Maar er waren ook genoeg voorstanders van het azc. En de laatste tijd was het rustig en ging het goed.'Het azc zit al jaren in Oude Pekela. Kuin: 'Zo'n twintig mensen werken hier vast. Daarnaast zijn er nog tal van vrijwilligers. Maar ook de middenstand profiteerde van het centrum.'De sluiting komt mede doordat er minder vluchtelingen naar Europa komen. Maar wat als er in de toekomst weer extra opvanglocaties nodig zijn? 'Bij ons hoeft het COA voorlopig niet meer aan te kloppen', reageert Kuin.