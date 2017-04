'Opzet play-offs kost Lycurgus minstens 20.000 euro'

(Foto: JK Beeld)

Volleybalclub Abiant Lycurgus is niet blij met de nieuwe opzet van de play-offs om het landskampioenschap. Dit jaar wordt de finale over twee wedstrijden beslist, vorig jaar was dat nog een best-of-five serie.





'De kaartverkoop gaat nu heel goed, maar de commercie rondom de wedstrijd ook. Zoals vloerstickers, wedstrijdsponsoren, balsponsoren... Dit kost ons gewoon geld.'



'Spelers hebben behoefte aan topwedstrijden'

'Wat ons betreft verandert volleybalbond Nevobo dit volgend jaar weer. Net als in het basketbal, gewoon een best-of-seven-serie. Ik denk dat spelers zelf ook behoefte hebben aan een stuk of vijf, zes topwedstrijden', zegt Suiveer.



Lycurgus heeft woensdag besloten de tweede ring van MartiniPlaza beschikbaar te stellen. Dan kunnen er 4350 mensen in. De wedstrijd wordt zondag om 15.00 uur gespeeld.



Lees ook: Lycurgus naar finale ten koste van Dynamo Daardoor werden er twee wedstrijden in MartiniPlaza gespeeld. Dit jaar is dat maar één. 'Maar dat scheelt ons minstens 20.000 euro', zegt Jack Suiveer van de volleybalclub.'De kaartverkoop gaat nu heel goed, maar de commercie rondom de wedstrijd ook. Zoals vloerstickers, wedstrijdsponsoren, balsponsoren... Dit kost ons gewoon geld.''Wat ons betreft verandert volleybalbond Nevobo dit volgend jaar weer. Net als in het basketbal, gewoon een best-of-seven-serie. Ik denk dat spelers zelf ook behoefte hebben aan een stuk of vijf, zes topwedstrijden', zegt Suiveer.Lycurgus heeft woensdag besloten de tweede ring van MartiniPlaza beschikbaar te stellen. Dan kunnen er 4350 mensen in. De wedstrijd wordt zondag om 15.00 uur gespeeld.

Door: RTV Noord Correctie melden