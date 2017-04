Roegzand: de Veenkoloniën van de toekomst, te zien in een schuur

Normaal gesproken liggen er kisten met bloembollen, maar tot begin juni is een van de schuren van boer Henk Schipper in Nieuw Buinen omgetoverd tot een theater. Een groep acteurs, muzikanten en kunstenaars uit Groningen is er neergestreken om zich voor te bereiden op de voorstelling Roegzand.

Roegzand speelt zich af in de Veenkoloniën van de toekomst. Het gebied is door rampspoed getroffen. De meeste mensen hebben het verlaten, maar een groep bijzondere inwoners weigert het hoofd in de schoot te leggen en houdt moedig stand. De hoofdrollen zijn onder anderen voor Arno van der Heijden, Gabriëlle Glasbeek en Albert Secuur. De muziek wordt verzorgd door Bert Hadders en de Nozems.In de schuur is inmiddels een indrukwekkend decor gebouwd. Links en rechts zijn half ingevallen huizen nagebouwd en de kerktoren ziet eruit of ie ieder moment kan instorten.Terwijl er gezaagd, geboord en gerepeteerd wordt kijkt boer Schipper even toe. 'Dit is al de tweede theatervoorstelling die we hier in de schuur hebben gehad. Ook hadden we hier al eens een keer een optreden van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. Ik vind het hartstikke leuk', zegt de boer.Ondertussen zit een groot deel van de cast in de kantine van de boerderij. Het lijkt alsof ze pauzeren, maar dat blijkt niet helemaal het geval.'Er moet wat veranderd worden aan het decor, daarom ligt het nu even stil', vertelt Albert Secuur. 'Dat is de charme van een voorstelling op een locatie als hier. In het theater staat alles min of meer vast, hier is het improviseren.'Secuur is net klaar met de opnames voor de Nederlandse tv-serie Hollands Hoop. 'Ik speel in Roegzand een soort speculant, ik zie overal handel in en kom naar het dorp om te kijken of er nog wat te halen valt.'Aan de andere kant van de kantine repeteren Gabriëlle Glasbeek en Erik Harteveld hun rol, terwijl geluidsman Rolf Schreuder ondertussen hun zendermicrofoons probeert op te plakken. 'We worden gewired', zegt Glasbeek als zij aan de beurt is.'Ik speel Klaasje en ik ben de dochter van de dorpsintellectueel. Op een gegeven moment is er een bijzondere motor die een uitkomst kan zijn voor de Veenkoloniën. Klaasje is daar niet zo blij mee. Zij is niet van de vooruitgang, maar van de liefde.'Roegzand gaat vrijdag 9 mei in première