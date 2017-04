COA sluit drie azc's in onze provincie (update)

De asielzoekerscentra in Bellingwolde en Onnen verdwijnen. Eerder werd bekend dat ook het azc in Oude Pekela sluit.

Het gaat in onze provincie om het schrappen van 1800 plekken. In totaal blijven er na 1 oktober nog 3400 bedden over in Groningen, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).Op de lijst van het COA wordt ook de sluiting van een van de twee locaties in Delfzijl gemeld, namelijk die in de Zeevaartschool. Wethouder Meindert Joosten laat weten dat hier absoluut geen sprake van is. 'Ze blijven allebei open met de volledige capaciteit. Alleen krijgen ze één postadres. Daar is verwarring over ontstaan.'Drie locaties blijven wél open. Delfzijl Zwet is goed voor 482 bedden, Musselkanaal biedt plek aan 530 mensen en Ter Apel huisvest 2384 mensen. Geen open dag voor azc in Oude Pekela (2016) Groningse gemeenten willen asielzoekers gezamenlijk opvangen (2016) Zoveel asielzoekers vertrekken er uit Oude Pekela (2016)