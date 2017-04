Beelden: en daar is slechtvalkje nummer drie

(Foto: RTV Noord)

Het derde slechtvalkje is geboren in de nestkast aan het Gasunie-gebouw in Groningen. Afgelopen maandag kropen daar al twee slechtvalkjes uit het ei.





Bekend koppel

In maart 2017 werd bekend dat de nestkast bij het Gasunie-gebouw, ook wel de Apenrots genoemd, voor de tweede keer werd bewoond. Waarschijnlijk door hetzelfde koppel dat vorig jaar vier jongen grootbracht.



Camera's

Het is bijzonder te noemen, aangezien slechtvalken zelden in de provincie Groningen broeden. Daarom zijn er camera's in en om de nestkast geplaatst, zodat mensen het leven en het broedproces van de roofvogels kunnen volgen.



Op



Lees ook:

- Beelden: ook tweede slechtvalkje kruipt uit het ei

- Live: nestje valken op de Apenrots

- Valkje volgen Op de beelden boven dit artikel is te zien hoe de drie kleintjes een stuk vlees gevoerd krijgen.In maart 2017 werd bekend dat de nestkast bij het Gasunie-gebouw, ook wel de Apenrots genoemd, voor de tweede keer werd bewoond. Waarschijnlijk door hetzelfde koppel dat vorig jaar vier jongen grootbracht.Het is bijzonder te noemen, aangezien slechtvalken zelden in de provincie Groningen broeden. Daarom zijn er camera's in en om de nestkast geplaatst, zodat mensen het leven en het broedproces van de roofvogels kunnen volgen.Op deze pagina kun je via onze beelden de ouders en hun jongen live aanschouwen.

Door: RTV Noord Correctie melden