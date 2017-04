Staat mag niet in beroep vanwege verjaring De Punt

(Foto: Wikipedia / Nationaal Archief)

De overheid mag nu nog niet in beroep tegen de rechterlijke beslissing dat de zaak over de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977 niet is verjaard. De Staat had hierom gevraagd, maar de rechtbank Den Haag heeft het verzoek woensdag afgewezen.





Staat is het oneens

De Staat was het hier niet mee eens. De beslissing zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor veel andere gevallen waarbij door militairen en politieagenten de afgelopen decennia geweld is gebruikt. Ook zou het horen van de mariniers erg belastend voor ze zijn.



Een tussentijds hoger beroep is niet gebruikelijk. De rechtbank heeft nu bepaald dat de argumenten om een uitzondering te maken niet zwaar genoeg wegen.



Lees ook:

- Wat gebeurde er tijdens de treinkaping bij De Punt in 1977?

- Rechtszaak nabestaanden Molukkers tegen staat begint

- Nabestaanden treinkapers De Punt dagen Nederlandse staat De rechtszaak draait om de vraag of mariniers twee van de Molukse kapers hebben geëxecuteerd. Hoewel de zaak nog loopt, besloot de rechtbank in februari tussentijds al wel dat de kwestie niet is verjaard en dat de mariniers die meededen aan de bevrijdingsactie moeten worden gehoord.De Staat was het hier niet mee eens. De beslissing zou namelijk gevolgen kunnen hebben voor veel andere gevallen waarbij door militairen en politieagenten de afgelopen decennia geweld is gebruikt. Ook zou het horen van de mariniers erg belastend voor ze zijn.Een tussentijds hoger beroep is niet gebruikelijk. De rechtbank heeft nu bepaald dat de argumenten om een uitzondering te maken niet zwaar genoeg wegen.

Door: RTV Noord Correctie melden