Groninger krijgt werkstraf voor mishandelen van twee agenten

Voor het mishandelen, beledigen en bedreigen van twee agenten in Hoogezand moet een 20-jarige man uit Groningen 180 uur werkstraf uitvoeren. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Ook is een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden opgelegd.

Op de brommer

Het incident gebeurde eind november vorig jaar. De Groninger reed samen met een vriend op een brommer met hoge snelheid over de Sluiskade in Hoogezand. De brommer had geen licht. Agenten zagen dit en gingen achter het duo aan. De Groninger maakte opeens een ruime bocht en botste tegen de politieauto. De 20-jarige man reed vervolgens door.



Bijten en schoppen

Even later konden agenten de Groninger aanhouden. Hij ging door het lint en beet in de onderarm van de ene agent en schopte de andere. Ook bedreigde hij de agenten en de familie van de agenten met de dood.



Vluchten

De man verzette zich hevig, waardoor zijn vriend tijd had om weg te komen. De officier van justitie rekent dit de man zwaar aan. 'Dit zijn kwalijke dingen waar onschuldige slachtoffers bij zijn gevallen'.



Naast de werkstraf moet de Groninger een vergoeding van zevenhonderd euro aan de agenten betalen.

Door: RTV Noord