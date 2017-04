Pekelders over sluiting azc: van 'mooi zo' tot 'donderslag bij heldere hemel'

Burgemeester Jaap Kuin noemde de sluiting van het azc in Oude Pekela 'een koude douche'. Onder de inwoners van het dorp zijn de meningen verdeeld, blijkt tijdens een kleine rondgang in winkelcentrum De Helling.

'Mooi zo! Ik vind het goed', reageert een man voor de microfoon van Radio Noord-verslaggever Derk Bosscher.De volgende Pekelder die voor de microfoon komt, denkt er anders over. 'Ik ben het er niet mee eens. Een donderslag bij heldere hemel. Die mensen hebben ook recht op opvang en onderdak.''Ik kan me wel vinden in de kwade reactie van de burgemeester', zegt een vrouw, die de sluiting eveneens betreurt.'Misschien komt het voor de gemeente niet zo goed uit wat de centen betreft, maar de bevolking, de Pekelders, krijgen het een stuk rustiger', zegt een andere man, die blij is met het vertrek van de asielzoekers.'Ze hebben vaak trammelant veroorzaakt in het dorp, dat is gewoon zo. Ik ben er niet treurig om en wil gerust een beetje meer gemeentebelastingen betalen. Want dat zal nu wel omhoog moeten.'