TU Delft neemt randen aardbevingsgebied onder de loep

De TU Delft is een onderzoek gestart naar de oorzaken van schade aan woningen en gebouwen aan de randen van het aardbevingsgebied. Dat gebeurt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

Het gaat om een breed onderzoek. Zo wordt niet alleen gekeken naar de gaswinning. Ook wordt het vizier gericht op andere mijnbouwactiviteiten, zoals de zoutwinning. Verder wordt onderzocht of schade kan zijn ontstaan door aanpassingen van het waterpeil.Recent werden 1634 schadeclaims buiten het aardbevingsgebied nog afgewezen. De schade is volgens het bureau Witteveen+Bos niet veroorzaakt door de gaswinning. Dat leidt tot veel boze reacties.Het onderzoek van de TU Delft moet meer informatie geven over de vraag waar de schade aan de randen van het Gronings gasveld dan wel vandaan komt.De TU is op zoek naar de bewoners van 65 verschillende woningtypes en gebouwen. Inmiddels zijn 130 mensen met schade aan de rand van het gasveld via een brief benaderd met de vraag of ze willen meewerken.'Uw deelname betekent dat uw woning wordt gebruikt als mogelijk studie-object. Op basis van alle meldingen kiest de TU Delft 65 woningen uit', zo laat de NCG betrokkenen weten.De deelnemers moeten er wel toestemming voor geven dat de onderzoekers inzage in alle schaderapporten krijgen. Daarnaast wordt de constructie van het betrokken pand onder de loep genomen. Daarbij wordt ook gekeken naar de fundering en kapconstructie, zo melden de onderzoekers.Verder wordt voor het onderzoek bestaande informatie gebruikt over de ondergrond, grondwaterstanden en data van trillingsmeters. 'Indien nodig vinden aanvullend grondonderzoek en waterpassing plaats', zo wordt in de brief aangekondigd.De verwachting is dat de eerste resultaten van het onderzoek in het najaar gepresenteerd worden.