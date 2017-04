COA: 'Er omheen draaien? Wij houden van duidelijkheid'

'Wij houden van duidelijkheid, We kunnen er eerst een paar weken omheen draaien en zeggen dat we misschien wel gaan sluiten. Maar daar houd ik niet van. En ik dacht de burgemeesters ook niet.'

Dat is de reactie van Henk Wolthof, regiomanager Noord van het COA op de kritiek van burgemeester Jaap Kuin van Pekela en zijn collega Janneke Snijder op de sluiting van het azc in hun gemeente. 'Ik begrijp de burgemeesters wel. Het is goed om te horen dat ze het jammer vinden dat we weggaan.'Volgens Wolthof is de aangekondigde sluiting een logisch gevolg van landelijk beleid. 'We hebben aangekondigd dat we gaan inkrimpen. En flink ook. Dat is niet iets wat het COA bedenkt, maar een opdracht van het ministerie. We hebben momenteel veel te veel lege bedden. Dat kost miljoenen.'Het aandeel van onze provincie in de opvang van vluchtelingen blijft volgens Wolthof fors.'Met het grote Ter Apel zit je in Groningen al gauw op een hoog getal. We proberen naar een landelijk evenwichtige spreiding te gaan en dan nog blijven wij zeker duizend bedden meer houden dan de andere regio's. Maar we ontkomen er niet aan dat we afscheid moeten nemen van locaties en van gemeenten waar we heel graag zitten.'De sluiting van de azc's betekent voor zo'n vijftig medewerkers van het COA dat ze hun baan verliezen. 'We zijn vanaf dag één klip-en-klaar: wij groeien en wij krimpen. Dat mensen bij ons geen baan voor het leven hebben, dat is jammer genoeg zo. Maar het is treurig om van vijftig mensen afscheid te moeten nemen.'