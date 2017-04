'Groningen is altijd weer een beetje thuiskomen' voor Marcel Hensema

In Overschild worden deze week de laatste beelden gedraaid voor het tweede seizoen van de gevierde dramaserie Hollands Hoop. Met in de hoofdrol opnieuw de Groninger acteur Marcel Hensema.

'Groningen is altijd weer een beetje thuiskomen. Heerlijk vind ik dat', zegt Hensema, die tegenwoordig in Amsterdam woont. Hensema werd woensdag op de laatste draaidag verrast door de komst van zijn vader en zoon.Het eerste seizoen won een Gouden Kalf en kreeg daardoor een reprise. De serie gaat over drugshandel in Nederland en een Groningse familie. Hoofdrollen zijn er ook voor Kim van Kooten en Hadewych Minis.Hollands Hoop seizoen 2 komt dit najaar op de buis.