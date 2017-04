Burgemeester Bellingwedde: 'We hadden de hoop dat ons azc open zou blijven'

'Wij zijn vanmiddag op de hoogte gebracht door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wij waren verrast.' Dat zegt (waarnemend) burgemeester Janneke Snijder van Bellingwolde over het besluit van het COA om het asielzoekerscentrum in Bellingwolde te sluiten.

Ook de azc's in Oude Pekela en Onnen gaan dicht.Snijder: 'Het COA heeft een eigen gebouw in Bellingwolde en dat loopt goed, dus we hadden de hoop dat deze locatie open zou blijven. Maar er is gekeken naar de spreiding en de grootte van de azc's en vergeleken met Ter Apel is Bellingwolde heel klein.'De burgemeester kan nog niet zeggen of dit besluit ook financiële gevolgen heeft. 'We missen straks onze bijdrage voor het azc, maar we hoeven bepaalde kosten ook niet meer te maken', zegt ze. 'Duidelijk is wel dat de vrijwilligers daar niet meer nodig zijn en dat ook de vaste banen verdwijnen. Bovendien staat hier binnenkort een gebouw leeg.'De burgemeester heeft het COA laten weten dat, als er in de toekomst weer opvangruimte nodig is, Bellingwolde direct te hulp kan schieten.