Verhalen uit de horeca: buikdanseres Samiera spuwt vuur

In de kraakpanden van vroeger, in de stad Groningen, werd niet alleen gal gespuwd. Er was ook tijd voor lol. Samiera leerde er de fijne kneepjes van het vuurspuwersvak.

Dat gebeurde in een kelder in de Oosterstraat, waar nu een wijnbar zit. Samiera begon haar carriere als buikdanseres.