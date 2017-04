Gemeente wil woontoren Reitdiephaven ondanks bezwaren omwonenden

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Buurtbewoners van de Reitdiephaven in de stad Groningen zijn niet blij met de geplande komst van een nieuwe woontoren. De gemeente wil met de toren de krapte op de woningmarkt het hoofd bieden en het gebied verder ontwikkelen.

Maar buurtbewoners vinden dat hoogbouw niet bij de Reitdiephaven past. Zo'n 130 buurtbewoners hebben hun zorgen geuit over de nieuwe toren. Een meerderheid denkt dat de toren te hoog is en dat het niet past bij de wijk. Anderen maken zich zorgen over schaduw, windhinder of teveel verkeer.



Meer voorzieningen

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) snapt de bezwaren, maar denkt dat de toren nodig is voor de ontwikkeling van het gebied. Buurtbewoners kunnen volgens hem rekenen op meer voorzieningen, zoals meer winkels.



Maar de toren moet ook helpen bij het woningtekort in de stad: 'Er is een grote behoefte aan huurwoningen in deze prijsklasse', zegt Van der Schaaf. 'Ik ben er dan ook trots op dat we een gebouw kunnen neerzetten voor lage- en middeninkomens.'



Slanker

Het eerste plan voor de woontoren werd vorig jaar gepresenteerd. Maar buurtbewoners waren het er niet mee eens. De gemeente heeft nu het plan aangepast en de toren 'slanker gemaakt', daardoor is er minder zorg nodig voor schaduwwerking, denkt de gemeente.



Van der Schaaf denkt dat de overige bezwaren van buurtbewoners ook kunnen worden weggenomen. Volgens hem wegen de voordelen van alternatieve laagbouw zwaarder dan die van hoogbouw.



Bestemmingsplan moet aangepast

Het duurt nog wel even voordat de wens van de gemeente uitkomt. Het bestemmingsplan van het gebied moet nog worden aangepast. Ook de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen. In de tussenliggende periode hebben omwonenden tijd om protest aan te tekenen.

Door: RTV Noord Correctie melden