Noord Vandaag: Eerst een topscheids, nu een Ridder

Engeland - Italië. Tottenham Hotspur - Barcelona. Honderd internationale voetbalwedstrijden grenste hij, en bij 37 affiches floot hij zelf. En nu, nu is Egbert Mulder Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het is eind april en mei staat voor de deur: het is een tijd van feestelijke evenementen, maar ook bezinning. Wat dacht je bijvoorbeeld van interactieve kaarten waarop je verhalen over de Bevrijding van Groningen ziet, of foto's die het Groningen van nu naast dat van 72 jaar geleden tonen?- Andere lintjes-ontvangers. 'Ineens begon het me te dagen. Dit is geen harpconcert.'- Een hoop frustratie om het plotselinge sluiten van azc's in de provincie. Sommige wethouders gebruiken een ander woord dan 'jammer'.- Hensema speelt met Hollands Hoop een indrukwekkende rol in het gebied waar hij inmiddels 'thuiskomt'.- Donar is op weg naar de landelijke basketbalfinale.- Rob neemt een kijkje bij de Koningsdag-voorbereidingen in Loppersum. Sommige mensen hebben al flink wat ruimte voor de Vrijmarkt gereserveerd.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist