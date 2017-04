Langere tbs-behandeling voor verkrachting in Gorechtpark

(Foto: Marc McLaughlin / Flickr Creative Commons)

De rechtbank in Groningen heeft de tbs-behandeling van een 21-jarige man met twee jaar verlengd. De man verkrachtte in 2013 een vrouw in het Gorechtpark in Hoogezand.





Verhard

De advocaat van de man vroeg om een jaar tbs-verlenging omdat er rekening gehouden moet worden met de jonge leeftijd van de man. De detentie en het verblijf in de tbs-kliniek hebben de jongen verhard, zo zegt de advocaat.



Kans op herhaling

De rechter oordeelde dat de kans op herhaling nog groot is. Ook heeft de man volgens de rechter nog een lange weg te gaan met de behandeling.



De toen minderjarige jongen werd veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij belaagde zijn slachtoffer, kneep haar keel dicht en gooide haar op de grond om haar telefoon te stelen. Daarna vergreep hij zich aan haar.

