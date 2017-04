Arbiter erkent schade door aardbevingen in Termunterzijl

De Arbiter Aardbevingsschade vindt dat schade in Termunterzijl weldegelijk door aardbevingen veroorzaakt kan zijn. Dat blijkt uit het vonnis in een zaak die door een inwoner van het dorp was aangespannen.

Volgens de NAM kan in het gebied rond Termunterzijl geen sprake zijn van schade door aardbevingen. Dat was de reden om deze claim en ook die van andere inwoners van het dorp af te wijzen.De arbiter denkt daar anders over. Er is volgens de rechter sprake van bewijsvermoeden dat de schade in deze zaak door de gaswinning is veroorzaakt. 'De NAM heeft dat niet of althans onvoldoende ontzenuwd. Daardoor wordt vermoed dat de schade is ontstaan door de gaswinning van de NAM', aldus het vonnis.De uitspraak betekent voor Termunterzijl een duidelijke erkenning van schade door aardbevingen. Dat kan ook gevolgen hebben voor andere zaken in het dorp.Zo voert Hiltje Zwarberg al jaren met de NAM strijd over zijn woning. Die moest hij tweeënhalf jaar geleden halsoverkop verlaten, omdat het onveilig zou zijn.Later weigerde de NAM de schade te erkennen, omdat het niet veroorzaakt zou zijn door aardbevingen. Hij kan nog steeds niet terug naar zijn huis.Zwarberg is blij met de uitspraak van de arbiter. 'Dit is ook gunstig voor mijn zaak', reageert Zwarberg, die van plan is de NAM voor de rechter te slepen.