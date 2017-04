Bedrogen echtgenoot steelt champagne en moet de cel in

Een 39-jarige Eindhovenaar die in een Groningse supermarkt negen flessen champagne en twee blikjes mixdrankjes stal, moet drie maanden de cel in. Hij werd op 11 april op heterdaad betrapt.

De man werd in de kraag gevat toen hij de mixdrankjes meenam. Agenten bekeken camerabeelden om te zien of de man al eerder iets had gestolen en dat bleek het geval. Ze zagen dat hij twee dagen eerder de flessen champagne had gestolen.



Ontslagen uit inrichting veelplegers

De man was net ontslagen uit een inrichting voor veelplegers. Hij had daar ruim twee jaar gezeten voor meerdere diefstallen in heel Nederland. Bij thuiskomst bleek dat zijn vrouw was bevallen van een kind, dat niet van hem was. Uit boosheid ging hij naar familie in Groningen en stal hij de flessen champagne.

