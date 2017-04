Dit zijn de genomineerden voor de Groninger Persprijs

De vijf genomineerden die kans maken op de Groninger Persprijs 2016 zijn bekend. RTV Noord-journalist Goos de Boer is een van de kanshebbers op de prijs, die op maandag 15 mei wordt uitgereikt.

De Boer kreeg de nominatie voor zijn reportage ' Centrum Veilig Wonen houdt schadebedrag zo laag mogelijk '. Hij spreekt anoniem met betrokkenen over de afwikkeling van bevingsschade door het CVW.Ook het boek De Gaskolonie van Margreet Brandsma, Heleen Ekker en Reinalde Start, dat onder meer gaat over de invloed van de grote gas- en oliebedrijven op de overheid, is genomineerd. 'De Groningers zijn bedonderd' , concluderen ze.Volkskrant-journalist Jurre van den Berg is genomineerd voor zijn artikel ' Gronings gegoochel met datacenter Google ', een reconstructie over de komst van het datacenter van de Amerikaanse zoekmachinegigant naar de Eemshaven.De website homeswiethome.nl is de vierde genomineerde. Een twintigtal Stadjers, schrijvers, journalisten en fotografen, maakte een serie portretten over de levens van de vluchtelingen die in de noodopvang aan de Van Swietenlaan in Stad wonen.Carlien Bootsma en Peter Keizer, journalisten van Dagblad van het Noorden en de Universiteitskrant, zijn genomineerd voor het verhaal ' Roven van de RUG '. Ze leggen in een reconstructie bloot hoe de universiteit jarenlang is getild door hoofd Technische Dienst Hans G.De genomineerden zijn gekozen door de stichting Groninger Persprijs. De winnaar ontvangt een bedrag van 1500 euro en kunstwerk De Gouden Kolom.Vorig jaar won Louis Stiller, die een persoonlijk verhaal schreef over de effecten van aardbevingen op de dorpsgemeenschap in Warffum.