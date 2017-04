'Plaag voor de middenstand' moet de gevangenis in

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor drie winkeldiefstallen in Delfzijl is een 30-jarige man uit Iran veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.

De man griste op 8 april in een filiaal van de Leads in Delfzijl een vest en een jas van de kledinghanger. Bij het verlaten van de zaak werd hij betrapt door een getuige.



Steelpan en wijn

In een rolkoffer die de man bij zich had lagen de kledingstukken verstopt. Ook kwam nog een extra t-shirt met een kledinghanger tevoorschijn. Die had de man eerder die week uit dezelfde winkel in Delfzijl gestolen, zo bleek uit camerabeelden. Naast kleding had de man een steelpan, een badspons, sokken en een fles wijn bij de Hema in dezelfde plaats gestolen.



Eerder vast

De Iraniër verblijft in het asielzoekerscentrum en zat eerder vast voor een ander vergrijp. Vijf dagen na zijn vrijlating ging de man weer op strooptocht. 'Het is ronduit een plaag voor de middenstand', zei de rechter.

Door: RTV Noord