Duimbijter veroordeeld tot celstraf

(Foto: Flickr/John Leach (Creative Commons))

Een 37-jarige Stadjer is veroordeeld tot vier maanden cel voor een mishandeling, waarbij hij een andere man in de duim beet. De helft van de straf is voorwaardelijk.

De man sloeg op 14 april op de hoek van het Kattendiep in Groningen een andere man vol in het gezicht. Beiden zouden eerder al ruzie hebben gehad. Een voorbijganger belde de politie.



Ondertussen beet de Stadjer zijn tegenstander in de duim. Het slachtoffer zei dat hij ook bij de keel was gepakt, maar hiervan werd de Stadjer vrijgesproken.



Schadevergoeding

De Groninger heeft een strafblad met diefstallen en geweldsdelicten. Hij moet de man die hij in de duim beet een schadevergoeding van 500 euro betalen.

Door: RTV Noord Correctie melden