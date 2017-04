Onwaarschijnlijke uitslag: PJC verplettert Borgercompagnie

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De teller bleef steken bij 40-0. 'Maar het hadden er ook wel tien meer kunnen zijn', zegt PJC-trainer Gert de Wal over de monsterzege van zijn ploeg tegen Borgercompagnie. Het inhaalduel in de vijfde klasse F van het zondagvoetbal ging nergens over. Bij rust stond het al 21-0.

'Nog nooit meegemaakt'

Borgercompagnie begon de wedstrijd met slechts negen spelers. 'We hebben elf geblesseerden en ook geen keeper meer', vertelt trainer Frits Spreen. Daardoor was er geen sprake van enige spanning. 'We hebben er maar geen schoppartij van gemaakt. De deur stond wagenwijd open bij ons, maar dit heb ik als trainer nog nooit meegemaakt.'



Spreen had bij de KNVB nog aangegeven om de wedstrijd uit te stellen. De voetbalbond was daar niet gevoelig voor.



Hut scoort zeventien keer

Harold Hut was topscorer met zeventien doelpunten. Koploper PJC heeft door de zeer ruim uitgevallen zege nu een doelsaldo van plus 118. 'Ik heb in de rust gezegd dat we in de tweede helft zo door moesten gaan als in de eerste 45 minuten.'



Dat lukte net niet, getuige de 19 goals na rust.

Door: RTV Noord Correctie melden