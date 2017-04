Kade Oude Eemskanaal wordt voor miljoenen verstevigd

(Foto: Groningen in Beeld/Bas H.F. Spruit)

De kade van het Oude Eemskanaal in Delfzijl wordt over een lengte van een kilometer verstevigd. Waterschap Noorderzijlvest heeft daarvoor 3,2 miljoen euro uitgetrokken. Het waterschap en de provincie trekken samen op in het project.

De werkzaamheden zijn nodig om dat deel van de kade van het Eemskanaal aardbevingsbestendig te maken. De dijk wordt verbreed en verhoogd en er worden extra lange damwandprofielen langs de vaarweg aangebracht.



Afgerond in 2019

Het project bij Delfzijl is onderdeel van het aardbevingsbestendig maken van de dijk langs het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl. De werkzaamheden moeten in 2019 zijn afgerond.

