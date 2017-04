Koude Koningsnacht? Bier, springen en dansen helpen

(Foto: RTV Noord/Riccardo de Wit)

Een biertje in de hand, of jezelf warm springen en dansen. Het was zeker nodig tijdens de Nacht van Oranje in Stad, want het was veel kouder dan op vorige Koningsnachten.

De Nacht van Oranje had concurrentie van andere muziekevenementen in de stad, waaronder de Helden van Oranje in het Stadspark.



Grote namen op programma

Om die concurrentie wat te drukken stonden er grote namen op het programma: Mr. Polska trapte de avond af, waarna Mooi Wark het stokje van hem overnam.



Ook de rockbands Moke en Orange Skyline waren te zien. De avond wordt om half drie vannacht afgesloten met een verrassingsact.

Door: RTV Noord