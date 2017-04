Groningse garnalenvissers moeten Koningsdag werken door Deense fout

Door een Deense fout, moeten Groningse garnalenvissers op Koningsdag ineens werken. De Nederlandse Vissersbond spreekt van een blamage.

De vissers mochten deze week alleen tot en met woensdag naar garnalen vissen. In Denemarken was namelijk berekend, dat de garnalenstand erg laag was. Als gevolg hiervan mochten zowel de Nederlanders, Duitsers en Denen de netten vanaf donderdag niet uitgooien.Woensdagmiddag werd bekend dat de Denen een fout in de berekening hadden gemaakt. De garnalenstand is helemaal niet zo slecht. De vissers mogen daarom donderdag gewoon weer de zee op.'Ik vind dit gewoon een blamage', zegt Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. 'Dit doen we gezamenlijk. Dan hoop je wel dat je voldoende mankracht inzet om geen fouten te maken', zegt hij. 'Hier gaan we duidelijk vragen over stellen aan de Denen.'Nederland, Duitsland en Denemarken zetten zich gezamenlijk in om de garnalenvisserij duurzaam te krijgen.De garnalenvissers lopen ineens op het laatste moment een lang weekend, met daarin Koningsdag, mis. Ze moeten weer uitvaren. De Nederlandse Vissersbond had het nieuws van de fout liefst pas na het weekend bekendgemaakt, maar daar wilden de Denen en Duitsers niet op wachten.Donderdag aan wal blijven, is geen optie, zegt Nooitgedacht: 'Visserij is een competitie.' In Denemarken en Duitsland is geen Koningsdag. Daar wordt gewoon doorgevist. Met als gevolg dat er minder garnalen overblijven voor Groningse vissers.De afgelopen drie weken gingen de garnalenvissers al minder vaak de zee op, om de garnalenstand op peil te houden. Nooitgedracht vraagt zich af of dit ook is gebeurd op basis van foute informatie.