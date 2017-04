Persoon te water bij Florakade Groningen

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij de Florakade in Groningen is vanochtend een persoon te water geraakt.

Omstanders hebben de persoon boven water gehouden. Later haalden de hulpdiensten de man uit het water. Inmiddels ligt de persoon in de ambulance en is die onderweg naar het UMCG.



Hoe de persoon te water is geraakt, is onbekend.

Door: RTV Noord