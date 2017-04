Lees terug: Zo viert Groningen Koningsdag

(Foto: Arjan Heugens / Twitter)

Koningsdag in de provincie Groningen is van start gegaan. Het belooft een dag te worden met enkele buitjes en regelmatig zon. Volg de ontwikkelingen van Koningsdag in dit liveblog, waar we volgen hoe Koningsdag in Groningen verloopt. We houden ook in de gaten wat er op Twitter, Facebook en Instagram wordt geplaatst.

Door: RTV Noord Correctie melden