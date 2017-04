Liveblog: Koningsdag in Groningen

(Foto: Arjan Heugens / Twitter)

Koningsdag in de provincie Groningen is van start gegaan. Het belooft een dag te worden met enkele buitjes en regelmatig zon. Volg de ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.

Lees hier wat er vandaag allemaal in de provincie Groningen te doen is



Update 09:00

Onze verslaggevers Suzanne en Stephanie beginnen hun Koningsdag in Loppersum. Ze proberen hun geweldige oranje zonnebril te ruilen voor iets leuks. Heb jij nog tips waar Suzanne en Stephanie naar toe moeten?



Begin liveblog 08:50

Door: RTV Noord Correctie melden