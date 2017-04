Man met mes gestoken op Koningsnacht

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

Aan het Marktplein in Winschoten is op Koningsnacht en 26-jarige inwoner met een mes in zijn buik gestoken.

De 26-jarige Winschoter probeerde tussen een woordenwisseling te komen van een vriend en de dader. De dader kreeg vervolgens ook hulp van een vriend. Daarbij werd een mes getrokken en de Winschoter neergestoken.



De verdachte ging er daarna met zijn vriend vandoor. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet wie de verdachten van de steekpartij zijn.

Door: RTV Noord