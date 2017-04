Lopend Vuur: Willem-Alexander doet het goed als koning

Koning Willem-Alexander is vandaag 50 jaar geworden. Hij is nu bijna 4 jaar onze Koning.

Gisteravond gaf Willem-Alexander een persoonlijk interview aan Wilfried de Jong, op NPO1 en RTL4. Meer dan 4,2 miljoen mensen zagen dat.Hoe vind jij dat onze koning het doet?Waarom zeg je ja of nee? We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).Woensdag was onze stelling: 'Kou of regen, Koningsdag ga ik gewoon vieren'. Van de 1.791 stemmers was 57.57 procent het hiermee oneens.