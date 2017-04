Verloren met 40-0: 'Ik heb wel geslapen, maar niet echt goed'

Het was een korte nacht voor trainer Frits Spreen van Borgercompagnie. Woensdagavond ging zijn ploeg met maar liefst 40-0 onderuit in een inhaalwedstrijd tegen PJC in Nieuwe Pekela.

'Ik heb wel geslapen, maar niet echt goed.' Zijn team stond met negen spelers op het veld. Meer mensen waren er niet. 'Met alle respect voor de spelers, maar er stond geen volwaardig eerste elftal.'Zelf meedoen was voor Spreen geen optie. 'Dan waren we er niet beter op geworden', lacht hij.De winnende coach noemt het een 'krankzinnige uitslag'. 'Waar zie je dat nu? 40-0 in een duel uit de 5e Klasse F van het zondagvoetbal', zegt Gert de Wal.Hij had ook kunnen stoppen na bijvoorbeeld de 10-0. 'Dat had gekund ja, maar doelsaldo is voor ons heel belangrijk voor het kampioenschap', aldus de coach van de koploper. Dat saldo staat nu trouwens op +118 goals.De Wal maakt verder nog een groot compliment aan de tegenstander. 'Het had ook een schoppartij kunnen worden, maar ze bleven gewoon voetballen. Ze werden niet vervelend. Heel netjes.'Ondanks de 40-0 werden er door PJC ook nog kansen gemist. 'Onze reservekeeper viel na rust in en mocht een strafschop nemen. Hij miste, maar goed. Je kunt het hem ook niet kwalijk nemen. Hij is normaal niet degene die bij ons de penalty's neemt.