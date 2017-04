Benefietconcert voor gedupeerden Veendam: 'Er is nog zoveel nodig'

Er komt een benefietconcert om geld in te zamelen voor de gedupeerden van de explosie in Veendam. 'Want er zitten nog zoveel gezinnen die helemaal niets meer hebben.'

'We moeten gewoon iets doen, je kunt niet gaan afwachten', zegt Christa Thos. 'Of dat nodig is? Jazeker, die mensen hebben 250 euro gekregen van de gemeente . Sommigen moesten daar een bril van kopen, maar verder hebben ze niets!'Woningcorporatie Acantus heeft voor alle gedupeerden vervangende woonruimte gevonden. 'Maar er is nog van alles nodig', zegt Christa.Zij organiseert het concert samen met Fenna Nieman. De twee trekken zich het lot van de gedupeerden zwaar aan. Namens Minimahulp Veendam-Wildervank hebben ze ook een inzamelingsactie gestart. Van meubels tot boodschappen, alles is welkom.Christa en Fenna zijn nog druk op zoek naar artiesten die komen optreden. Een aantal heeft al toegezegd. Ze willen nog geheimhouden wie komen, 'maar in elk geval komt Lady Roos'. We willen graag lokale artiesten', zegt Christa. Het concert is op 13 mei.Binnenkort verschijnen flyers door heel Veendam. Christa verwacht een flinke opkomst in wijkcentrum Dukdalf: 'Ik hoop dat we de zaal volkrijgen!'Op 19 april werden inwoners van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam ruw gewekt. Een explosie in een appartement op de bovenste etage zorgt voor een ravage.Daarbij komt de 37-jarige bewoner om het leven. Het is niet bewezen dat hij verantwoordelijk is voor de explosie.