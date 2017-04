Coalitiecrisis Pekela is voorbij, betwiste brief gaat van tafel

De crisis in de coalitie van Pekela is voorbij. De crisis ontstond door één tussenzin in een brief aan de provincie over het herindelingsdebat in de gemeenteraad een paar weken geleden. De gewraakte brief gaat nu van tafel.

In de bewuste zin stond dat alle fracties niet met initiatieven zullen komen of initiatieven van anderen niet zullen ondersteunen voor een nieuwe herindeling van Pekela. Collegepartij SP wilde de zin per se in de brief, coalitiegenoot Samen voor Pekela niet. De brief werd eerst voorlopig teruggetrokken om de crisis te bezweren.Dat de brief nu helemaal van tafel gaat ziet SP fractievoorzitter Pim Siegers niet als verlies: 'Nee, zeker niet. De SP was de enige die de brief wou volhouden maar liever dit dan dat we het op stemming laten aankomen. Dan hebben we als SP een probleem want dan worden we weggestemd, dus dit is een prima conclusie'. Fractievoorzitter Lex Kupers van Samen voor Pekela vindt het een volwassen besluit van de beide partijen: 'het is verstandiger om de brief terug te trekken'De socialisten houden wel vast aan de strekking van de betwiste zin volgens Siegers 'Zolang er in de gemeenteraad van Pekela tot maart volgend jaar niet over herindeling wordt gesproken ben ik een blij man. Mochten er initiatieven van buiten komen hebben we een probleem met elkaar en zullen wij daar dwars voor gaan liggen.' zegt Siegers. Kupers vindt dat er toch een mogelijkheid moet zijn voor initiatieven van buiten af 'Dat moet wel bespreekbaar zijn ook voor de verkiezingen nog'Dat de crisis bezworen is wil niet zeggen dat alles nu koek en ei is tussen de collegepartijen. Siegers noemde benadrukt het grote verschil met coalitiegenoot Samen Voor Pekela in herindelingsdossier: 'Op de herindeling zijn ze onbetrouwbaar, ze vliegen van de ene naar de andere kant'.Samen voor Pekela ziet dat anders. Volgens Kupers was de partij eerst tegen herindeling maar is er sprake van voortschrijdend inzicht: 'Het laatste herindelingsonderzoek was duidelijk, daarin werd gezegd dat het voor Pekela veel beter is om te herindelen met Veendam en Stadskanaal. Daar zijn we gewoon in meegegaan'