FNV bestrijdt de gemeente via radiospotjes

In de strijd om meer uren huishoudelijke hulp voor Stadjers die dat nodig hebben zet vakbond FNV nu ook radiospotjes in.

Vanaf vrijdag zijn ze te horen op Radio Noord.De vakbond roept mensen daarin op via de FNV bezwaar te maken tegen het aantal uren dat ze hebben gekregen. Tot nog toe kregen volgens FNV-bestuurder Maureen van der Pligt alle 85 mensen die op deze manier bezwaar maakten gelijk: ze kregen er uren bij. 'Wij blijven net zo lang doorgaan totdat de gemeente zijn verantwoording gaat oppakken.'De bond vecht al maanden tegen de bezuinigingen van de gemeente Groningen op huishoudelijke hulp. In 2015 kregen ruim 2500 Stadjers een herindicatie, die veelal uit een lager aantal uren bestond. Volgens de gemeente is vooraf met iedereen een keukentafelgesprek gevoerd om te beoordelen of ze met minder uren afkonden. FNV bestrijdt dat. De bond zegt van Stadjers te horen dat ze alleen zijn gebeld of dat hen is meegedeeld dat ze uren kwijt zouden raken.De bond heeft via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) stukken opgevraagd bij de gemeente om dit te kunnen bewijzen. En dat is volgens Van der Pligt gelukt. 'Daaruit bleek duidelijk dat de herindicaties niet volgens de wet zijn gebeurd.' Ze doelt op het feit dat Stadjers geen gespreksverslagen van de keukentafelgesprekken hebben ondertekend.De volgende stap van de vakbond is officieel bezwaar aantekenen tegen de antwoorden op het WOB-verzoek. Die brief aan het college gaat maandag de deur uit. Als de gemeente niet bereid blijkt om Stadjers opnieuw te beoordelen, volgt de stap naar de rechter. 'Dan moet die maar bepalen wie hier gelijk heeft.'De vakbond heeft nog een ander ijzer in het vuur: de gemeenteraad. Die krijgt maandag ook een brief. 'Wij hopen dat de politiek inziet dat het hun verantwoording is en dat de gemeenteraad de wethouder tot de orde moet roepen.'