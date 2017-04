EU wil leveringszekerheid van gas officieel regelen

Bij een gascrisis binnen Europa worden buurlanden straks verplicht om elkaar te helpen, zo hebben de lidstaten en het Europees Parlement woensdagnacht vastgelegd in een onderhandelingsakkoord.

Gasbedrijven moeten de Europese Commissie op de hoogte gaan stellen van hun langetermijncontracten. Een belangrijke stap richting energiezekerheid, aldus EU-commissaris Maros Sefcovic. Europa is hierdoor volgens hem beter uitgerust om een crisis te voorkomen en te bestrijden.Die (leverings)zekerheid van gas is één van de belangrijkste argumenten die minister Kamp tot nu toe gebruikte om de Groningse gaskraan niet snel dicht te draaien. Het ging daarbij vooral om Nederlandse huishoudens die niet zonder gas mogen komen te zitten.Desondanks zegde Kamp onlangs toe dat de gaswinning in Groningen met tien procent omlaag mag en gaat. Dat moet gebeuren vanaf het nieuwe gasjaar in oktober.Ongeveer een kwart van de energiebehoefte in de EU wordt gedekt door gas. Vooral Oost-Europese landen kwamen in de knel toen Rusland in 2006 en 2008 de gaskraan deels dichtdraaide.Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de EU-instellingen.