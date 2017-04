Meer ondernemers in aardbevingsgebied mogen ideeën pitchen voor geld

Ook ondernemers uit Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde komen in aanmerking voor een financiële investering van het Economic Board Groningen.

Het EBG kondigde eerder deze maand aan dat ze geld over heeft voor ondernemers die goede ideeën preesenteren bij het Pitch&Go-evenement deze zomer. De regeling is er voor gemeenten in het aardbevingsgebied.Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer werden niet in de officiële statuten van de EBG genoemd. 'Dat komt omdat bij de oprichting onze gemeente nog geen officiële aardbevingsgemeente was', vertelt Erik Drenth, wethouder Economische Zaken (CDA) van de laatste. 'Inmiddels is dat wel zo, maar de statuten zijn nooit aangepast'.'Ik heb het even uitgezocht, en het blijkt inderdaad dat ook onze ondernemers hieraan mee mogen doen. Het is nu hen om met goede plannen te komen.'Aankomende juni kunnen ondernemers meedoen aan Pitch&Go. Het publiek bepaalt naar wie de geldprijs van de Economic Board gaat. Het is de bedoeling dat de ondernemer de prijs gebruikt om het idee om te zetten in een goed bedrijfsplan.